Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на початку вересня звернулася до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука із закликом терміново вжити заходів щодо припинення блокування рахунків енергетичних компаній "Луганське енергетичне об'єднання", ДТЕК ПЕМ Енерговугілля, ДТЕК Донецькі електричні мережі державним підприємством "Енерговугілля". Однак на сьогодні відповіді так і не отримала.

Кабмін ніяк не реагує на те, що 6 млн українців найближчими тижнями можуть залишитися без світла про це інформаційному агентству "Українські новини" повідомив заступник голови ЦК Укрелектропрофспiлки Олександр Давиденко, передає LB.ua.

За його словами, такі самі листи були надіслані президенту України Володимиру Зеленському, міністру енергетики та охорони навколишнього середовища Олексію Оржелю, міністру юстиції Денису Малюсьці, а також секретарю РНБО Олександру Данилюку (обіймав посаду до 30 вересня 2019 р.). Однак дотепер жодна з гілок влади не відреагувала на звернення і не виправила ситуацію.

У листі від 12 вересня, що знаходиться в розпорядженні редакції, керівництво Укрелектропрофспілки закликає прем'єр-міністра Гончарука терміново втрутитися в ситуацію, оскільки, на думку найбільшої профспілки галузі, дії ДП "Енергоринок" призведуть до катастрофічних наслідків для Донецької та Луганської областей.

"Ми стурбовані ситуацією, яка склалася зі співробітниками енергетичних підприємств у прифронтовій зоні. Трьом компаніям (Луганське енергетичне об'єднання, ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля і ДТЕК Донецькі електромережі) ДП "Енергоринок" через Державну виконавчу службу Мін'юсту арештувало рахунки і майно компаній. Через це 6 млн жителів Донецької і Луганської областей можуть опинитися без світла. Ситуація створює загрозу масових звільнень через невиплату зарплати", - повідомляє в листі Укренерго.

На думку профспілок, така ситуація склалася через державну політику в 2014-2018 рр., коли держава через рішення Кабміну і РНБО примушувала підприємства постачати електроенергію на окуповані території, при цьому не передбачивши будь-якого механізму компенсації спожитої на НКТ електроенергії. Через ці дії влади компанії, що працюють на території Луганської та Донецької областей, накопичили близько 10 млрд грн боргів перед ДП "Енергоринок".

У листі також ідеться про те, що без електропостачання тільки в Донецькій області можуть залишитися 3,5 млн осіб, тисячі об'єктів інфраструктури, зокрема не менш ніж 200 лікарень, 200 військових об'єктів - блокпостів, пропускних пунктів і військових частин, МНС і МВС. Окрім того, понад 5000 енергетиків можуть залишитися без роботи.

"Ми зверталися і в Кабмін, і до Президента, і в РНБО, але відповіді ні від кого так і не отримали. Це викликає дуже велике занепокоєння, тому що зазвичай на наші звернення відповіді є, але конкретно на це більш ніж за місяць ніхто не відреагував. На жаль. І зрушень до вирішення питання за місяць не сталося, - каже Олександр Давиденко, заступник голови Укрелектропрофспілки. - Не так давно Кабінет Міністрів зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати борги споживачів, але щодо енергетичних підприємств такого рішення досі немає. При цьому на початку осені виконавча служба арештувала рахунки підприємств ВСР у Донецькій і Луганській областях. І тепер співробітники можуть залишитися без зарплати і без роботи, а регіони без світла".

Як раніше повідомляли, координатор Центру "Дiй-Краматорськ" Андрій Романенко наприкінці серпня заявив про те, що Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України скасував нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів при виробництві товарів.