Кабмін подовжив на рік спецмита на імпорт енергоресурсів із Росії

Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2022 року дію спеціальних мит на імпорт деяких видів енергоресурсів з Росії.

Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду 29 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дія спецмит на ввезення з Росії важких дистилятів (газойлів), скрапленого газу та всіх типів вугілля (крім антрацитового, бітумінозного та коксівного) мала припинитися з 1 січня 2022 року. Своїм рішенням уряд подовжив спецмита ще на рік.

Як повідомлялося, Кабмін запровадив спецмита на імпорт низки енергоресурсів із Росії у серпні 2020 року. Зокрема, для важких дистилятів спецмито становить 4%, для скрапленого газу – 3%, для вугілля – 65%.