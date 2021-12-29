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Кабмін подовжив на рік спецмита на імпорт енергоресурсів із Росії

Кабінет Міністрів подовжив до кінця 2022 року дію спеціальних мит на імпорт деяких видів енергоресурсів з Росії.
Кабмін подовжив на рік спецмита на імпорт енергоресурсів із Росії Фото: з вільного доступу
Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду 29 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
 
Дія спецмит на ввезення з Росії важких дистилятів (газойлів), скрапленого газу та всіх типів вугілля (крім антрацитового, бітумінозного та коксівного) мала припинитися з 1 січня 2022 року. Своїм рішенням уряд подовжив спецмита ще на рік.
 
Як повідомлялося, Кабмін запровадив спецмита на імпорт низки енергоресурсів із Росії у серпні 2020 року. Зокрема, для важких дистилятів спецмито становить 4%, для скрапленого газу – 3%, для вугілля – 65%.
 
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29 12 2021 17:28
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