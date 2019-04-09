Кабмін пропонує ІТ-галузі створити Фонд розвитку людського капіталу і запровадити додатковий податок

Представникам ІТ-індустрії запропонували створити Фонд розвитку людського капіталу, який наповнюватимуть за допомогою додаткового податку.

"Проблема - нестача кадрів… Ми сподіваємося створити умови, щоб галузь зростала швидше", - повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією, що відбулася 4 вересня у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Гончарука, кошти з фонду витрачатимуть на стипендії талановитим студентам, гранти для молодих вчених та створення освітньої інфраструктури.

Водночас голова Державної податкової служби України Сергій Верланов під час цієї зустрічі запропонував запровадити спеціальну можливість оподаткування ФОП, які працюють в ІТ сфері. Так, Верланов запропонував ввести податок на розвиток людського капіталу. Ставку податку запропонували на рівні 1% у 2020 році, однак він має зрости до 5% у 2024 році. Новий податок сплачуватимуть на додачу до 5% єдиного податку та ЄСВ.

За словами Верланова, перехід на нову систему буде добровільним, але дасть більше гарантій та переваг.

Нагадаємо, що кількість фізичних осіб-підприємців у сфері інформаційних технологій зросла на 45% за останні три роки.