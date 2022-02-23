ПОЛІТИКА НОВИНИ23 лютого уряд ухвалив проєкт указу президента України "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2022 рік" (РНП).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін схвалив Річну національну програму Україна-НАТО на 2022 рік
Це продовження реалізації реформ, які роблять нас сумісними військово та політично з державами-членами НАТО. А найголовніше – сильними та стійкими. Курс євроатлантичної інтеграції України залишається незмінним
Фото: gettyimages.com
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Урядовий портал.
"Сьогодні ми ухвалили важливий документ – проєкт РНП на 2022 рік. Визнання Росією псевдо об'єднань територій українського Донбасу – це чергове грубе порушення територіальної цілісності і суверенітету нашої держави. У цій новій реальності виконання РНП, яка за структурою і змістом подібна до Плану дій щодо членства в НАТО, є одним з елементів забезпечення безпеки для наших громадян" - заявила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Це продовження реалізації реформ, які роблять нас сумісними військово та політично з державами-членами НАТО. А найголовніше – сильними та стійкими. Курс євроатлантичної інтеграції України залишається незмінним", – наголосила вона.
Цьогорічна РНП зосередиться на активізації реформ в Україні, зокрема щодо боротьби з корупцією, посилення верховенства права, демократичного цивільного контролю над сектором безпеки й оборони; забезпеченні взаємосумісності інститутів безпеки й оборони України та Альянсу; індивідуальному та/або спільному з НАТО внеску України в безпеку Чорноморського регіону; адаптації сектору безпеки й оборони України до норм і принципів НАТО, зокрема створення національної системи стійкості та реформування оборонної промисловості; поглибленні взаємодії з НАТО в межах статусу партнера з розширеними можливостями, який Україна отримала у 2020 році та інших важливих аспектах.
РНП є ключовим інструментом інтеграції України до НАТО і дорожньою картою реформ, задля втілення стандартів і принципів Альянсу.
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