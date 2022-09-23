НОВИНИЗгідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон, однак ця норма не буде діяти протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасуванняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін ухвалив рішення щодо субсидій біженців, що виїхали за кордон
фото: np.pl.ua
Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.
Про це свідчить постанова від 16 вересня 2022 р. № 1041.
Згідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон.
Водночас уряд уточнив, що ця норма не буде діяти "протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування"
.
При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.
Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 1 жовтня 2022 року виплачувати призначені субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня Фонд також призначатиме субсидії та пільги.
Як писав iPress, заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні;
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23 09 2022 14:53 МЕДІА
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