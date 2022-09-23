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Кабмін ухвалив рішення щодо субсидій біженців, що виїхали за кордон

Згідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон, однак ця норма не буде діяти протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування
Кабмін ухвалив рішення щодо субсидій біженців, що виїхали за кордон фото: np.pl.ua
Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.
 
Про це свідчить постанова від 16 вересня 2022 р. № 1041.
 
Згідно з законодавством, виплата субсидії припиняється через 60 днів після виїзду людини за кордон.
 
Водночас уряд уточнив, що ця норма не буде діяти "протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування"
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При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.
 
Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, з 1 жовтня 2022 року виплачувати призначені субсидії та пільги буде Пенсійний фонд. А з 1 грудня Фонд також призначатиме субсидії та пільги.
 

Як писав iPress, заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко повідомив, що усі громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні

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23 09 2022 14:53
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