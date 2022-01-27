Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози
Проо це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з урядовою постановою від 19 січня, також встановлено максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів. Цей термін застосовуватиметься і в разі вакцинації однією вакциною, і за змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.
Крім того, постанова передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку - "booster/бустер".
Як пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина.
Особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення - від трьох до шести місяців).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом