Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози

Згідно з урядовою постановою від 19 січня, також встановлено максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів

Кабінет Міністрів України врегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після отримання бустерної дози.

Проо це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з урядовою постановою від 19 січня, також встановлено максимальний термін при отриманні бустерної дози вакцини від COVID-19 - 270 днів. Цей термін застосовуватиметься і в разі вакцинації однією вакциною, і за змішаних схем вакцинації, уточнюється в документі.

Крім того, постанова передбачає, що при формуванні COVID-сертифіката після введення бустерної дози до нього вноситимуть відповідну позначку - "booster/бустер".

Як пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я, рекомендований оптимальний термін ревакцинації - від шести до дев'яти місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною прищепилася людина.

Особи з ослабленим імунітетом, яким наразі вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через три місяці після додаткової (оптимальний термін введення - від трьох до шести місяців).