Кабмін веде консультації з МВФ про можливість зниження прогнозу інфляції на 2021 рік

Прем'єр наголосив, що уряд виконає бюджет 2020 року і виконуватиме бюджет 2021 року

За його словами, влада очікує помірного зростання економіки, яке уже розпочалося.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість зниження прогнозу інфляції на 2021 рік.

Про це він повідомив у п’ятницю, повідомляє "Економічна правда".

"Цього року дефіцит 7,5%, близько 298 млрд грн. Наступного року ми плануємо 6%, але наразі з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трошки зменшити", - сказав Шмигаль на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка".

Прем'єр наголосив, що уряд виконає бюджет 2020 року і виконуватиме бюджет 2021 року.

За його словами, влада очікує помірного зростання економіки, яке уже розпочалося.

Читайте також: Можливість двох траншів від МВФ до кінця року втрачена, треба намагатися отримати один - Сологуб