Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кабмін виділив 23 мільйони на покращення діагностики і лікування COVID у лікарнях СБУ

Зазначається, що СБУ вдалося зекономити кошти за іншою бюджетною програмою, тому їх перерозподілили на боротьбу з COVID-19
Уряд виділив 22,9 млн грн на покращення діагностики та лікування COVID-19 у відомчих закладах охорони здоров’я СБУ.
Кабмін виділив 23 мільйони на покращення діагностики і лікування COVID у лікарнях СБУ Фото: Нацбанк via Flickr
Таке розпорядження ухвалили на засіданні 16 червня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
 
Відповідно до розпорядження, проведуть перерозподіл коштів шляхом зменшення видатків на суму 22,9 млн грн за програмою "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ" та збільшення обсягу видатків за програмою "Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти СБУ" на таку ж суму.
 
"Зазначається, що СБУ вдалося зекономити кошти за іншою бюджетною програмою, тому їх перерозподілили на боротьбу з COVID-19", - пояснив нардеп.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2021 16:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.