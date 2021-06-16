НОВИНИУряд виділив 22,9 млн грн на покращення діагностики та лікування COVID-19 у відомчих закладах охорони здоров’я СБУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін виділив 23 мільйони на покращення діагностики і лікування COVID у лікарнях СБУ
Зазначається, що СБУ вдалося зекономити кошти за іншою бюджетною програмою, тому їх перерозподілили на боротьбу з COVID-19
Фото: Нацбанк via Flickr
Таке розпорядження ухвалили на засіданні 16 червня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
Відповідно до розпорядження, проведуть перерозподіл коштів шляхом зменшення видатків на суму 22,9 млн грн за програмою "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ" та збільшення обсягу видатків за програмою "Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти СБУ" на таку ж суму.
"Зазначається, що СБУ вдалося зекономити кошти за іншою бюджетною програмою, тому їх перерозподілили на боротьбу з COVID-19", - пояснив нардеп.
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16 06 2021 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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