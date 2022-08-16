БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів виділив ще 103 млн на гранти на підтримку бізнесу у рамках програми "єРобота".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін виділив ще 100 мільйонів на гранти для бізнесу в рамках програми "єРобота"- Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, 74 млн грн будуть спрямовані для створення 324 мікробізнесів. Ще 29 млн грн підуть на запуск 9 нових проєктів у сфері ягідництва, садівництва та виноградарства.
Шмигаль додав, що кількість поданих заявок по програмі "єРобота" досягла вже 8 тисяч.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів виділив чергові 45 млн грн на безповоротні гранти для створення нових переробних підприємств у межах програми єРобота.
Український уряд запустив програму єРобота, в рамках якої держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на запуск нового бізнесу.
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