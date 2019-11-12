Кабмін запускає тестування застосунку, який дасть змогу користуватися е-правами та е-техпаспортом

Застосунок було розроблено протягом кількох місяців у співпраці з компанією EPAM, яка надавала свої послуги на безоплатній основі

Наразі відкрито реєстрацію для 20 тис. перших бета-тестерів, які мають водійські права та техпаспорт на транспортний засіб. Після успішного проходження тестової експлуатації застосунок стане доступним для всіх громадян України.

Кабінет Міністрів України запускає бета-тестування мобільного застосунку "Дія", який, зокрема, дасть змогу користуватися електронним водійським посвідченням і електронним технічним паспортом автомобіля, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми запускаємо бета-тестування нашого застосунку "Дія", що і є "державою в смартфоні". Це перший крок, і першими послугами, які будуть у цьому застосунку, - це можливість використовувати електронні водійські посвідчення і електронний технічний паспорт", - сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на брифінгу за результатами засідання уряду.

За його словами, також буде можливість спілкування з державою через месенджери.

Застосунок було розроблено протягом кількох місяців у співпраці з компанією EPAM, яка надавала свої послуги на безоплатній основі.

Наразі відкрито реєстрацію для 20 тис. перших бета-тестерів, які мають водійські права та техпаспорт на транспортний засіб. Після успішного проходження тестової експлуатації застосунок стане доступним для всіх громадян України.

Віце-прем'єр зазначив, що паралельно триває робота з упровадження інших електронних послуг. Зокрема, йдеться про електронний студентський квиток, електронну зміну місця реєстрації, а також низку інших. "Ми плануємо раз на два тижні робити новий реліз, випускати нові послуги... Ми дуже хочемо, щоб протягом наступного року таких послуг були сотні", - наголосив Федоров.

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