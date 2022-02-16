Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна. Доходи фонду у 2022 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37 523 млн грн, зокрема страхові внески - 36 168,8 млн грн. Видатки становитимуть 37 523 млн грн, зокрема видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 22 821,2 млн грн, страхові виплати - 12 218,6 млн грн. Читайте також: В Україні розроблять новий закон про страхування

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