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Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу
Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік.
Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2022 рік Фото: з вільного доступу

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Доходи фонду у 2022 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37 523 млн грн, зокрема страхові внески - 36 168,8 млн грн.

Видатки становитимуть 37 523 млн грн, зокрема видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 22 821,2 млн грн, страхові виплати - 12 218,6 млн грн.

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16 02 2022 15:40
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