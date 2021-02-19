Кабмін затвердив пакети Програми медгарантій на 2021 рік – заступник міністра охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України 15 лютого затвердив пакети Програми медгарантій (ПМГ) на 2021 рік, а також вніс зміни до ПМГ на перший квартал 2021 року, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю.

"Постановою (Кабміну - ІФ) передбачено впровадження нового пакета послуг з вакцинації населення від COVID-19. (...) Також передбачається скасування ковідного пакета для "екстренки". Водночас глобальна ставка для "екстренки" підвищиться до 235 грн на рік, тоді як раніше вона становила 163 грн. Упроваджуються коефіцієнти - 1,08 за виявлення 100 осіб на 100 тис. населення; 1,16 - за 100-200 осіб; 1,24 - за 200-300 осіб., 1,32 - більше ніж 300 осіб", - сказала вона.

За словами заступника міністра, до ПМГ на 2021 рік входитимуть 35 пакетів.

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