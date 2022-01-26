Кабмін збільшив ліміт кількості студентів-стипендіатів Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу

Кабінет Міністрів України збільшив ліміт кількості студентів, яким призначатимуть стипендію.

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