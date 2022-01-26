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Кабмін збільшив ліміт кількості студентів-стипендіатів

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу
Кабінет Міністрів України збільшив ліміт кількості студентів, яким призначатимуть стипендію.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У порядку призначення стипендії Кабмін, зокрема, збільшив ліміт кількості студентів, яким призначатимуть академічну стипендію за результатами семестрового контролю, з діапазону 35-40% до 40-45%.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявляв, що у 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.

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26 01 2022 16:58
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