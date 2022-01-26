CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів України збільшив ліміт кількості студентів, яким призначатимуть стипендію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін збільшив ліміт кількості студентів-стипендіатів
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У порядку призначення стипендії Кабмін, зокрема, збільшив ліміт кількості студентів, яким призначатимуть академічну стипендію за результатами семестрового контролю, з діапазону 35-40% до 40-45%.
Як повідомлялося, раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявляв, що у 2022 році кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.
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26 01 2022 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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