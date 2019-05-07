Кабмін закликає наглядову раду "Нафтогазу" скасувати всі позови компанії проти уряду

У рішенні міститься вимога відкликати всі позови, які компанія направила проти уряд.

Відповідне рішення ухвалили після того, як "Нафтогаз" оскаржив у суду постанову уряду, відповідно до якої компанія має заплатити до бюджету 90% свого прибутку за 2018 рік у вигляді дивідендів, йдеться в "Громадське".

"Це нонсенс. І не перший випадок, коли НАК ставить ультиматум державі. Це гроші, які належать народу України. Наші юристи говорять, що це неправомірне рішення", — заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду 5 липня..

Окрім "Нафтогазу", уряд направив доручення деяким іншим міністерствам для того, аби вони провели роботу з підконтрольними їм компаніями. Зокрема, ці компанії так само не виплатили дивіденди державі у повному обсязі.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" попереджає про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".

"Нафтогаз" при цьому не змінював своєї позиції щодо тристоронніх переговорів на політичному рівні стосовно транзиту газу через Україну.

Напередодні перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько заявив, що для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювання судових спорів.

Приходько заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що він впевнений у тому, що Україна укладе новий контракт про транзит російського газу до ЄС через газотранспортну систему України, що почне діяти з 2020 року.

Додамо, за словами Зейберта, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.

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