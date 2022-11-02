СПОРТ НОВИНИУкраїнські спортсмени Віталій Калініченко та Євген Марусяк пройшли у вівторок кваліфікацію у стрибках із великого трампліна HS140 на Олімпіаді-2022 у Пекіні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Калініченко та Марусяк пройшли кваліфікацію у стрибках з трампліна HS140
Калініченко став 42-м, а Марусяк - 49-м
Фото: noc-ukr.org
Калініченко став 42-м (118,0 м/94,2 бала), а Марусяк - 49-м (104,0/76,0), передає Укрінформ.
Ще один українець - Антон Корчук не зміг увійти до ТОП-50. У нього 56-те місце (82,5/25,4).
Найкращим у кваліфікації був норвежець Маріус Ліндвік (135,0/136,4).
Нагадаємо, що норвезький лижник Йоганнес Клебо підтвердив сьогодні статус найкращого спринтера світу, перемігши на другій Олімпіаді поспіль.
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