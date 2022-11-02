Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Калініченко та Марусяк пройшли кваліфікацію у стрибках з трампліна HS140

Калініченко став 42-м, а Марусяк - 49-м
Українські спортсмени Віталій Калініченко та Євген Марусяк пройшли у вівторок кваліфікацію у стрибках із великого трампліна HS140 на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
Калініченко та Марусяк пройшли кваліфікацію у стрибках з трампліна HS140 Фото: noc-ukr.org

Калініченко став 42-м (118,0 м/94,2 бала), а Марусяк - 49-м (104,0/76,0), передає Укрінформ.

Ще один українець - Антон Корчук не зміг увійти до ТОП-50. У нього 56-те місце (82,5/25,4).

Найкращим у кваліфікації був норвежець Маріус Ліндвік (135,0/136,4).

Нагадаємо, що норвезький лижник Йоганнес Клебо підтвердив сьогодні статус найкращого спринтера світу, перемігши на другій Олімпіаді поспіль.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2022 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.