Каллас розкритикувала заяви Трампа про недостатню підтримку Європи у війні на Близькому Сході

Каллас підкреслила, що Європа активно допомагає регіону, тоді як підтримка від Перської затоки була обмеженою.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила CNN, що критика з боку адміністрації Трампа та деяких чиновників з країн Перської затоки щодо того, що Європа недостатньо підтримувала їх під час війни з Іраном, є "несправедливою".

Вона наголосила, що Європа не створювала кризу в регіоні, проте все одно робить "дуже багато", зокрема надає системи протиповітряної оборони, забезпечує безпеку Червоного моря та підтримує уряд Лівану.

Каллас зазначила, що країни Перської затоки здебільшого не підтримали Європу під час вторгнення росії в Україну у 2022 році, і підкреслила, що підтримка не може бути односторонньою.

"Я вважаю це справді несправедливим. Звичайно, ми всі можемо робити більше, але у нас також є власна безпекова ситуація в Європі через війну росії. Ми не бачили реальної допомоги від країн Перської затоки там, а підтримка не може йти лише в один бік. Якби ми були разом, як це роблять наші супротивники, ми були б значно сильнішими", — сказала вона CNN.

Повідомлялося, що Трамп уже обговорює ідею покарати окремі країни НАТО, які, на його думку, не підтримали Сполучені Штати та Ізраїль у війні з Іраном. Потенційний план передбачає виведення американських військ із цих держав і перекидання цих сил на територію союзників, які продемонстрували більшу підтримку.