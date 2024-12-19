Каллас закликала Захід припинити тиснути на Зеленського та забезпечити реальні гарантії безпеки для України

Каллас заявила, що безглуздо тиснути на Зеленського, щоб він розглянув можливість мирних переговорів.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що західні столиці повинні припинити пропонувати президенту Володимиру Зеленському мирні переговори і натомість забезпечити, щоб їхні обіцянки щодо гарантій безпеки Києву не були "порожніми".

Про це вона сказала у коментарі Financial Times.

Каллас заявила, що безглуздо тиснути на Зеленського, щоб він розглянув можливість мирних переговорів, коли очільник кремля владімір путін не демонструє бажання припинити війну.

"Немає сенсу підштовхувати Зеленського до переговорів, коли путін не хоче говорити. Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. А чому немає миру? Тому що росія не хоче миру", – заявила вона.

Каллас акцентувала, що підтримати Україну зараз набагато дешевше, ніж витримати війну пізніше.

"росія не змінила своїх цілей. Я маю на увазі, що ми повинні бути дуже чесними з самими собою в цьому питанні. Що ми насправді робимо зараз?" – зауважила вона.

Також вона зазначила, що великим питанням залишається те, у чому полягають гарантії безпеки для України.

"Що це насправді таке, що є відчутним? Якщо це не війська, якщо це не далекобійні озброєння, то що насправді захищає вас і обороняє, коли на вас нападають?" – запитала вона.

Головна дипломатка ЄС наголосила, що всі країни-члени ЄС, які підписали угоди про гарантії безпеки з Україною, "повинні відповісти: що це таке?".

"Що насправді вони готові покласти на стіл переговорів, щоб ці гарантії безпеки не були порожнім звуком?" – зазначила вона.

Каллас додала, що ЄС не повинен недооцінювати власну силу та переоцінювати силу росії, а повинен зробити все, щоб "зміцнити Україну прямо зараз, тому що чим сильніше вони будуть на полі бою, тим сильніше вони будуть за столом переговорів – якщо вони дійдуть до цього".