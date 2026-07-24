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Каллас запропонує нові санкції проти рф після ударів по Слов'янську та Київській області

24 липня 2026, 20:24
Каллас запропонує нові санкції проти рф після ударів по Слов'янську та Київській області
Каллас Естонія
По Слов'янську загинули п'ятеро, по Київській області – 10 осіб.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила, що запропонує нові санкції проти рф після російських ударів по Слов'янську та Київській області.

Про це вона написала у X.

На думку Каллас, невибіркові атаки росії "призводять до жертв серед цивільного населення цілеспрямовано, а не випадково". Удар по почесному консульству Латвії у Слов'янську "підкреслює повне нехтування москвою міжнародним правом". "У відповідь на сьогоднішні удари ми викличемо посла росії, і я запропоную ввести додаткові санкційні заходи щодо російського військово-промислового комплексу", – підкреслила вона.

Внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов'янську загинули п'ятеро людей, дев'ять постраждали. У Київській області загинули 10 осіб і постраждали близько сотні. Ціллю атаки на Київщині була виставка озброєння.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також висловила співчуття через російські удари по передмістю Києва та Слов'янську, внаслідок яких загинули 15 людей, і заявила, що росія дедалі частіше атакує цивільне населення.

КиївщинаКая КалласДонеччинасанкціі проти росії

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