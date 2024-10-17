Камала Гарріс на Fox News: основні тези інтерв'ю про імміграцію, Близький Схід і політику Байдена

ЗМІ назвали це "найжорсткішим" інтерв'ю Гарріс із моменту її вступу у виборчі перегони.

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс зіштовхнулася з “допитом” на телеканалі Fox News, де ведучий Брет Байєр під час інтерв'ю в середу, 16 жовтня, тиснув на віцепрезидента щодо питань імміграції, економіки й політики адміністрації Джо Байдена.

Про це пише The Guardian.

Перша поява Гарріс на консервативному телеканалі була частиною прямого звернення до правих виборців, після того, як до неї приєдналися понад сто республіканців на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.

Інтерв'ю було гострим, наприкінці Гарріс закликала Байєра ставити запитання “на основі повної оцінки фактів”, критикуючи телеведучого за те, що він показував відео, які, за її словами, не мали відношення до обговорюваних тем.

Ключові моменти інтерв'ю

Імміграція

Гарріс запитали про зусилля адміністрації президента-демократа Джо Байдена щодо боротьби зі сплеском нелегальної імміграції на південному кордоні США. Також віцепрезидента попросили пояснити попередні рішення адміністрації скасувати деякі обмежувальні заходи, запроваджені колишнім президентом, нині кандидатом від республіканців на виборах-2024, Дональдом Трампом, а також відповісти матері, яка свідчила в Конгресі про втрату своєї дитини від рук нелегального іммігранта.

"Я дуже шкодую про її втрату, але поговорімо про те, що відбувається зараз", - сказала Гарріс.

За її словами, Трамп закликав республіканців відхилити двопартійний імміграційний законопроєкт, тому що “вважав за краще грати на проблемі замість того, щоб її вирішувати”.

Політика адміністрації Байдена-Гарріс

Коли Гарріс запитали щодо її нещодавній коментар про те, що вона нічого б не змінювала в діях адміністрації Байдена, віцепрезидент відповіла: її президентство “не буде продовженням президентства Джо Байдена”, але не надала деталей.

Гарріс також запитали про когнітивні здібності Байдена: віцепрезидент відповіла, що Байден має достатньо розуму й досвіду, щоб робити те, що потрібно від імені американського народу.

Вона додала: люди, які знають Трампа найкраще, вважають, що він більше не здатний бути президентом.

"Джо Байдена немає у виборчому бюлетені, а Дональд Трамп є", - зазначила Гарріс.

Близький Схід

Гарріс виділила Іран, коли її запитали, яку іноземну державу вона вважає найбільшим супротивником Америки. Байєр поставив під сумнів, що адміністрація Байдена-Гарріс “поводиться так, ніби Іран є загрозою номер один”.

Віцепрезидент сказала, що працювала з лідерами збройних сил, аби зробити те, що Америка завжди повинна робити — дозволити Ізраїлю мати ресурси для захисту від нападу, “в тому числі з боку Ірану й іранських терористичних маріонеток у регіоні”.

"І моя відданість цьому непохитна", - додала вона.

"Я хотіла б, щоб у нас була розмова, яка ґрунтувалася б на повній оцінці фактів", - зазначила Гарріс.

Дональд Трамп

"Люди втомилися від того, що той, хто претендує на роль лідера, витрачає весь свій час на приниження й особисті образи", - сказала Гарріс про Трампа, додавши, що той нестабільний для посади президента.

Вона також намагалася зосередити увагу глядачів Fox на заявах Трампа про “внутрішнього ворога” й погрозах покарати політичних суперників.

Як пише видання The Hill, це було найжорсткіше інтерв'ю Гарріс з моменту її вступу у виборчі перегони. Кандидат від демократів пішла на ризик, з'явившись в ефірі телеканалу всього за три тижні до дня виборів у межах нещодавньої активізації появи у ЗМІ.

У якийсь момент Байєр запитав віцепрезидента, чому так багато американців, попри критику на адресу Трампа, все-таки підтримують колишнього президента, адже Трамп і Гарріс ідуть майже нарівні, згідно з опитуваннями.

"Вони що, дурні?", - сказав телеведучий.

"Я б ніколи так не сказала про американський народ. І насправді, якщо ви послухаєте Дональда Трампа, якщо ви подивитеся будь-який з його мітингів, він — той, хто має схильність принижувати, недооцінювати американський народ. Він той, хто говорить про внутрішнього ворога… говорить про американський народ, припускаючи, що він налаштує американських військових проти американського народу", - відповіла Гарріс.