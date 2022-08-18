НОВИНИПро це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада надасть Україні понад 450 млн канадських доларів на газ до опалювального сезону
Фото з вільного доступу
Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів (майже 12,7 млрд гривень) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter.
"Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - сказав він
Раніше уряд зобов’язав НАК "Нафтогаз України" сформувати запаси природного газу у сховищах обсягом щонайменше 19 млрд куб. Наразі у сховищах зберігається 12,3 млрд куб. газу. Проте, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомляв, що компанія може не встигнути накопичити такі обсяги.
Як повідомлялося, внаслідок російського вторгнення використання природного газу в Україні скоротилося на 40%.
Опалювальний сезон в Україні планується розпочати після 15 жовтня. Мер столиці Віталій Кличко застеріг Киян, що температура в домівках може бути нижчою, не 21 градус, а 19 чи 18 градусів і попросив запастися теплими речами.
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