Канада передасть Україні майже 5000 автоматів і мільйон набоїв
27 травня 2023, 11:08
Фото: з вільних джерел
Уряд Канади найближчими тижнями передасть 1 мільйон набоїв калібру 5,56 мм та 4800 автоматів.
Про це повідомляє уряд Канади на своєму сайті.
Цей транш - частина пакету озброєння, яке Канада оголошувала ще в квітні.
"Кулемети, штурмові гвинтівки, набори для чищення й магазини вже були доставлені в Україну, а 1 мільйон набоїв калібру 5,56 мм та 4800 автоматів мають прибути протягом найближчих тижнів", - заявили в канадсьому уряді.
Загалом пакет передбачав передачу 21 тисячі стрілецької зброї і 2,4 млн набоїв до них.Днямий стало відомо, що Канада надасть Україні партію протиповітряних ракет.