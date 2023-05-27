Канада передасть Україні майже 5000 автоматів і мільйон набоїв

Уряд Канади найближчими тижнями передасть 1 мільйон набоїв калібру 5,56 мм та 4800 автоматів.

Про це повідомляє уряд Канади на своєму сайті.

Цей транш - частина пакету озброєння, яке Канада оголошувала ще в квітні.

"Кулемети, штурмові гвинтівки, набори для чищення й магазини вже були доставлені в Україну, а 1 мільйон набоїв калібру 5,56 мм та 4800 автоматів мають прибути протягом найближчих тижнів", - заявили в канадсьому уряді.

Загалом пакет передбачав передачу 21 тисячі стрілецької зброї і 2,4 млн набоїв до них.