Канада планує широкі тарифні заходи у відповідь на торгівельну війну Трампа

Одна з пропозицій торкнеться більшості товарів, які США продають до Канади.

Уряд Канади розробляє плани введення мит на американську продукцію, якщо новообраний президент США Дональд Трамп виконає свою погрозу встановити 25% мита на канадські товари.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

На сьогодні Канада купує у США майже стільки ж, скільки і Європейський Союз.

Канадські урядовців кажуть, що готується проєкт плану влади щодо торгових заходів у відповідь на можливі дії Трампа.

Помічники Трюдо обговорювали, чи варто публічно публікувати список потенційних мит перед інавгурацією Трампа, проте усе ще існує високий рівень невизначеності щодо того, чи Трамп насправді готовий зробити це.

Саме тому проєкт списку заходів у відповідь може не оприлюднитися, доки новообраний президент не розкриє повний курс дій.

Список виходить далеко за межі вузького переліку товарів, вироблених у США, на які він запровадив зустрічні тарифи під час суперечки 2018 року, кажуть в уряді Канади.

Контрзаходи Оттави піддадуться великому списку продуктів, як от апельсиновий сік із Флориди.

"Однак уряд Трюдо також готується піти набагато далі, якщо це буде необхідно", - пише видання з посиланням на коментарі посадовців на умовах анонімності.

Один зі списків, який розповсюджується всередині країни, включає майже всі продукти, які США експортують до Канади, сказав один урядовий чиновник, із загальною метою встановлення мит "долар за долар".

Канада вирішила "бойкотувати" певні продукти, такі як бурбон, виготовлений у Кентуккі, який експортується до Канади.

Нагадаємо, що торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика і Канада домовилися про переглянуту регіональну торговельну угоду.

Ще один чиновник сказав, що за найгіршого сценарію - Трамп введе мита на весь канадський експорт до США, але уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо розглядає багато варіантів, аби завдати шкоди американським експортерам.

Чиновники кажуть, що відповідь Канади залежатиме від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду.

"Перш за все, адміністрація Трюдо все ще сподівається уникнути торговельної війни, і довела, що серйозно ставиться до стурбованості США щодо безпеки кордонів", - пише видання.

Ще один варіан, який розглядав уряд Канади - використання експортних податків на стратегічні товари, такі як нафта, уран і калій.

"Це було б крайнім кроком, але такий крок чинив би негайний тиск на американські ціни на енергоносії", - кажуть журналісти.

Канадські чиновники наразі в очікуванні того, що якщо Трамп не піде до кінця з загальнообов’язковими тарифами, він однаково спробує обмежити канадський експорт, що може включати ще один удар по металургійній промисловості, що також було причино торгової боротьби в 2018 році.