Канада розширює санкції проти білорусі за підтримку агресії росії та порушення прав людини

У МЗС уточнили, що під обмеження потрапили білоруські судді, які довільно визнали винними захисників демократії та простих громадян за висловлення незгоди з фальсифікацією виборів 2020 року.

Канада розширила санкції проти фізичних та юридичних осіб білорусі. Зокрема, обмеження запровадили проти підприємств білоруського ОПК.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

Як зазначили у відомстві, санкції запровадили проти осіб, які причетні до порушень прав людини у білорусі та підтримки незаконної агресивної війни росії проти України.

У МЗС уточнили, що під обмеження потрапили білоруські судді, які довільно визнали винними захисників демократії та простих громадян за висловлення незгоди з фальсифікацією виборів 2020 року.

Також санкції запровадили проти підприємств ОПК, вони беруть участь у виробництві чи ремонті військової техніки, яка дозволяє росії продовжувати війну проти України.

При цьому під обмеження Канади потрапила білоруська державна компанія, яка придушувала право своїх співробітників на мирний протест після фальсифікації виборів у серпні 2020 року, залякуючи та звільняючи співробітників, які брали участь у мирних страйках та демонстраціях.

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал білоруському уряду: Канада не змириться з грубими порушеннями прав людини, які здійснюються режимом лукашенка. Ми продовжимо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб голос білоруського народу був почутий і щоб ті, хто підтримує жорстоку та невиправдану війну Росії проти України, були притягнуті до відповідальності за свої злочини", - заявила глава МЗС Мелані Жолі.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох фізичних та трьох юридичних осіб із білорусі в координації з міжнародними партнерами у відповідь на порушення прав людини режимом білоруського диктатора аляксандра лукашенка та сприяння незаконному вторгненню росії в Україну.