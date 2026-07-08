Канада створює міжнародний Банк оборони: Україна стала однією з дев'яти країн-засновниць

Очікується, що банк допоможе мобілізувати до 134 млрд доларів фінансування для оборонних проєктів.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про створення міжнародного Банку оборони, безпеки та стійкості (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), який фінансуватиме розвиток оборонної промисловості країн-партнерів.

Про це повідомляє Reuters.

Про запуск нової установи Карні заявив на саміті НАТО в Анкарі, де також оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 900 млн доларів.

До числа засновників банку увійшли дев'ять держав: Канада, Україна, Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург, Румунія та Туреччина. Штаб-квартира DSRB розміщуватиметься в Канаді, а сама установа залишатиметься відкритою для приєднання нових учасників.

Очікується, що банк допоможе мобілізувати до 134 млрд доларів фінансування для оборонних проєктів, розширення виробництва озброєння та модернізації військової промисловості. Для цього DSRB планує отримати кредитний рейтинг ААА, що дозволить залучати кошти під низькі відсотки та надавати довгострокові кредити країнам і компаніям оборонного сектору. Також банк видаватиме гарантії приватним фінансовим установам, які кредитуватимуть оборонні підприємства.

За словами глави МЗС Канади Аніти Ананд, країни-засновниці вже розпочали процедури ратифікації установчих документів. Запуск банку запланований на 2027 рік.

Ідею створення DSRB висунули у 2024 році колишні представники НАТО, військові та банкіри. Необхідність такої установи посилилася через війну росії проти України та зростання потреби союзників у довгостроковому фінансуванні оборонної галузі.