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Канада виділить 25 мільйонів доларів на прозорі вибори в Україні, - Фріланд

В Україну цього тижня вже прибуло 50 канадських спостерігачів
Канада виділить 25 мільйонів доларів, аби завадити спробам іноземного втручання у вибори 2019-го року в Україні.
Канада виділить 25 мільйонів доларів на прозорі вибори в Україні, - Фріланд Фото: reuters.com

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Христя Фріланд під час Українського ланчу від фонду Віктора Пінчука на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє "Громадське".

"Для нас, тих, хто не є українцями, дуже важливо упевнитися у тому, що вибори (2019 року) будуть вільними, чесними та без втручання. Це є великим зовнішньополітичним пріоритетом Канади", - заявила міністерка закордонних справ країни Христя Фріланд.

Вона також додала, що в Україну цього тижня вже прибуло 50 канадських спостерігачів. Ще понад сотня приїде уже перед проведенням виборів.

"Перебуваючи там, ми можемо допомогти українцям уже після виборів заявити світові та тим, хто хоче заперечити їм, що Україна - є демократичною країною, в якій відбулися вільні вибори", - зазначила міністерка.

Фріланд закликала решту держав послідувати їхньому прикладу, а також долучитися до ОБСЄ у справі забезпечення прозорих виборів.

Нагадаємо, що новий президент України має взяти участь у міжнародній конференції з питання реформ, запланованої у Торонто на 5 липня.

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16 02 2019 21:59
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