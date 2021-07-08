Канадська футболістка Квінн стала першою трансгендерною людиною, яка здобула олімпійську медаль

Квінн виступала за збірну Канади на чемпіонаті світу 2019 року і захищала кольори команди на Олімпіаді-2016

Жіноча збірна Канади взяла золото олімпійського футбольного турніру, обігравши в серії пенальті Швецію (1:1, 3:2 з пенальті). Здобути перемогу команді допомогла перша олімпійська медалістка, яка є трансгендерною людиною, Квінн.

Це перша в історії Північної Америки золота медаль в жіночому олімпійському футболі, повідомляє "Громадське".

Щодо Квінн (народилася Ребеккою Кетрін Квінн), то у вересні 2020 року та заявила, що є трансгендерною небінарною персоною, і попросила звертатись до неї в множині - вони/їх.

Квінн виступала за збірну Канади на чемпіонаті світу 2019 року і захищала кольори команди на Олімпіаді-2016.

Їй було дозволено продовжувати займатися професійним жіночим футболом на основі статі, визначеної за народження, а не гендерної ідентичності.

Нині Квінн - пів захисниця футбольної команди Дюкського університету та національної збірної Канади. Футбольну кар'єру розпочала у 2013 році.

На початку Олімпіади вона заявила у своєму Instagram, що трансгендерні люди продовжують стикатися з дискримінацією у спорті.

"Я з оптимізмом дивлюся на зміни. Зміни в законодавчій владі. Зміни в правилах, структурах і мисленні. Але я усвідомлюю реальність. Трансжінкам (людям, у яких за народження визначена чоловіча стать, але вони відчувають себе жінками - ред.) забороняють займатися спортом", - наголошує Квінн.

Зазначимо, що Квінн не є єдиною трансгендерною людиною на Олімпіаді-2020. Так, перша в історії Олімпійських ігор жінка-трансгендер, 43-річна важкоатлетка Лорел Хаббард із Нової Зеландії, 2 серпня не змогла взяти вагу в жодній із трьох спроб і вибула зі змагань Олімпіади. Спортсменка виступала у ваговій категорії понад 87 кг.

Нагадаємо, що попри те, що Хаббард може піти зі спорту, вона зазначила, що у цій сфері має бути обговорення щодо трансгендерів: "Ми зараз маємо одні правила. Вони, без сумніву, зміняться та еволюціонують, оскільки все більше стає відомо про спортсменів-трансгендерів та те, що вони значать для участі у спорті".