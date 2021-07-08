Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Канадська футболістка Квінн стала першою трансгендерною людиною, яка здобула олімпійську медаль

Квінн виступала за збірну Канади на чемпіонаті світу 2019 року і захищала кольори команди на Олімпіаді-2016
Жіноча збірна Канади взяла золото олімпійського футбольного турніру, обігравши в серії пенальті Швецію (1:1, 3:2 з пенальті). Здобути перемогу команді допомогла перша олімпійська медалістка, яка є трансгендерною людиною, Квінн.
Канадська футболістка Квінн стала першою трансгендерною людиною, яка здобула олімпійську медаль Канадська футболістка Квінн, яка стала першою трансгендерною людиною, що здобула олімпійську медаль Фото: Quinn/Instagram

Це перша в історії Північної Америки золота медаль в жіночому олімпійському футболі, повідомляє "Громадське".

Щодо Квінн (народилася Ребеккою Кетрін Квінн), то у вересні 2020 року та заявила, що є трансгендерною небінарною персоною, і попросила звертатись до неї в множині - вони/їх.

Квінн виступала за збірну Канади на чемпіонаті світу 2019 року і захищала кольори команди на Олімпіаді-2016.

Їй було дозволено продовжувати займатися професійним жіночим футболом на основі статі, визначеної за народження, а не гендерної ідентичності. 

Нині Квінн - пів захисниця футбольної команди Дюкського університету та національної збірної Канади. Футбольну кар'єру розпочала у 2013 році.

На початку Олімпіади вона заявила у своєму Instagram, що трансгендерні люди продовжують стикатися з дискримінацією у спорті.

"Я з оптимізмом дивлюся на зміни. Зміни в законодавчій владі. Зміни в правилах, структурах і мисленні. Але я усвідомлюю реальність. Трансжінкам (людям, у яких за народження визначена чоловіча стать, але вони відчувають себе жінками - ред.) забороняють займатися спортом", - наголошує Квінн.

Зазначимо, що Квінн не є єдиною трансгендерною людиною на Олімпіаді-2020. Так, перша в історії Олімпійських ігор жінка-трансгендер, 43-річна важкоатлетка Лорел Хаббард із Нової Зеландії, 2 серпня не змогла взяти вагу в жодній із трьох спроб і вибула зі змагань Олімпіади. Спортсменка виступала у ваговій категорії понад 87 кг. 

Нагадаємо, що попри те, що Хаббард може піти зі спорту, вона зазначила, що у цій сфері має бути обговорення щодо трансгендерів: "Ми зараз маємо одні правила. Вони, без сумніву, зміняться та еволюціонують, оскільки все більше стає відомо про спортсменів-трансгендерів та те, що вони значать для участі у спорті".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2021 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

Розклад літніх Олімпійських ігор в Токіо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.