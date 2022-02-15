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Канадські ковзанярки виграли "золото" Пекіна-2022 з олімпійським рекордом

На ХХIV зимовый Олімпіаді в Пекіні (Китай) розіграно черговий комплект нагород у ковзанярському спорті.
Канадські ковзанярки виграли "золото" Пекіна-2022 з олімпійським рекордом Фото: Getty Images.
Чемпіонками Ігор-2022 у жіночій командній гонці переслідування стали ковзанярки Канади, які виграли «золото» з олімпійським рекордом, передає Укрінформ.
 
Срібні нагороди здобули представниці Японії, «бронза» дісталася спортсменкам з Нідерландів.
 
Україна не була представлена у цьому виді олімпійської програми.
 
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15 02 2022 13:44
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