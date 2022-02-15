Канадські ковзанярки виграли "золото" Пекіна-2022 з олімпійським рекордом

На ХХIV зимовый Олімпіаді в Пекіні (Китай) розіграно черговий комплект нагород у ковзанярському спорті.

Фото: Getty Images.

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