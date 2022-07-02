Канадський сноубордист Паррот став олімпійським чемпіоном у слоупстайлі "Срібло" - у китайця Су Іміна, "бронза" - у канадця Макса Макморріса

У Пекіні (Китай) продовжується третій день XXIV зимових Олімпійських ігор.

Фото: Getty Images

Канадський сноубордист Макс Паррот переміг у слоупстайлі, набравши у найкращій спробі 90,96 бала, передає Укрінформ. "Срібло" - у китайця Су Іміна (88,70), "бронза" - у канадця Макса Макморріса (88,53). Українці у цій дисципліні не змагалися. Нагадаємо, що перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію