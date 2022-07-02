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Канадський сноубордист Паррот став олімпійським чемпіоном у слоупстайлі

"Срібло" - у китайця Су Іміна, "бронза" - у канадця Макса Макморріса
У Пекіні (Китай) продовжується третій день XXIV зимових Олімпійських ігор.
Канадський сноубордист Паррот став олімпійським чемпіоном у слоупстайлі Фото: Getty Images

Канадський сноубордист Макс Паррот переміг у слоупстайлі, набравши у найкращій спробі 90,96 бала, передає Укрінформ.

"Срібло" - у китайця Су Іміна (88,70), "бронза" - у канадця Макса Макморріса (88,53).

Українці у цій дисципліні не змагалися.

Нагадаємо, що перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця

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07 02 2022 11:46
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