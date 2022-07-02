СПОРТ НОВИНИУ Пекіні (Китай) продовжується третій день XXIV зимових Олімпійських ігор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канадський сноубордист Паррот став олімпійським чемпіоном у слоупстайлі
"Срібло" - у китайця Су Іміна, "бронза" - у канадця Макса Макморріса
Фото: Getty Images
Канадський сноубордист Макс Паррот переміг у слоупстайлі, набравши у найкращій спробі 90,96 бала, передає Укрінформ.
"Срібло" - у китайця Су Іміна (88,70), "бронза" - у канадця Макса Макморріса (88,53).
Українці у цій дисципліні не змагалися.
Нагадаємо, що перше "золото" Олімпіади-2022 виграла норвезька лижниця
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