Кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США підтримав постачання зброї Україні

На його думку, російський диктатор путін продовжить війну проти України у 2025 році

Генерал Ден Кейн, якого номінували на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, підтримав надання Україні військової допомоги.

На його думку, російський диктатор путін продовжить війну проти України у 2025 році, "незважаючи на великі втрати внаслідок триваючих операцій". Глава кремля вважає конфлікт "вигідним для себе".

"путін залишається прихильним досягненню своїх цілей в Україні, включно із забезпеченням територіальних придбань і примусом України до нейтралітету", - додав він.