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Кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США підтримав постачання зброї Україні

01 квітня 2025, 21:55
Кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США підтримав постачання зброї Україні
Фото: DW
На його думку, російський диктатор путін продовжить війну проти України у 2025 році
Генерал Ден Кейн, якого номінували на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, підтримав надання Україні військової допомоги.
 
Про це пише Bloomberg.
 
На його думку, російський диктатор путін продовжить війну проти України у 2025 році, "незважаючи на великі втрати внаслідок триваючих операцій". Глава кремля вважає конфлікт "вигідним для себе".
 
"путін залишається прихильним досягненню своїх цілей в Україні, включно із забезпеченням територіальних придбань і примусом України до нейтралітету", - додав він.
 
Також Кейн наголосив, що підтримує ідею передання Україні військової допомоги, але США "повинні зосередитися на тих унікальних можливостях, які можуть надати тільки США, у той час як Європа збільшить свою частку підтримки".
 
Варто зауважити, що адміністрація президента США Дональда Трампа не ухвалювала рішень про передачу Україні військової допомоги. Поки що українські захисники отримують допомогу, яка була схвалена ще адміністрацією Джо Байдена.

 

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