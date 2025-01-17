Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кандидат на посаду міністра фінансів США виступив за жорсткіші санкції проти росії

17 січня 2025, 12:50
Кандидат на посаду міністра фінансів США виступив за жорсткіші санкції проти росії
Фото: home.treasury.gov
Санкції посилюватимуться, якщо путін не погодиться на переговори щодо завершення війни в Україні або не йтиме на поступки.

Кандидат на пост міністра фінансів США Скотт Бессент, якого запропонував обраний американський президент Дональд Трамп, вважає, що для переговорів щодо припинення російської агресії проти України доцільно посилити санкції проти росії. Він до цього готовий, якщо новий глава Білого дому визнає такі заходи необхідними.

Про це повідомляє Reuters.

"Я буду на 100% згоден з тим, щоб посилити санкції - особливо щодо російських нафтових компаній - до такого рівня, який змусить російську федерацію сісти за стіл переговорів", - заявив Бессент.

Він назвав санкції, введені адміністрацією Джо Байдена, "недостатньо повними". На його думку, у Білому домі були надто стурбовані можливим стрибком цін на енергоресурси під час передвиборчої кампанії та ухвалили такі обмеження лише під завісу свого правління, щоб створити проблеми для наступної адміністрації.

Нагадаємо, США минулого тижня запровадили агресивні санкції проти нафтової промисловості москви.

війнасанкціі проти росіїмінфін США

Останні матеріали

Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється