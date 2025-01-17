Кандидат на посаду міністра фінансів США виступив за жорсткіші санкції проти росії

Санкції посилюватимуться, якщо путін не погодиться на переговори щодо завершення війни в Україні або не йтиме на поступки.

Кандидат на пост міністра фінансів США Скотт Бессент, якого запропонував обраний американський президент Дональд Трамп, вважає, що для переговорів щодо припинення російської агресії проти України доцільно посилити санкції проти росії. Він до цього готовий, якщо новий глава Білого дому визнає такі заходи необхідними.

Про це повідомляє Reuters.

"Я буду на 100% згоден з тим, щоб посилити санкції - особливо щодо російських нафтових компаній - до такого рівня, який змусить російську федерацію сісти за стіл переговорів", - заявив Бессент.

Він назвав санкції, введені адміністрацією Джо Байдена, "недостатньо повними". На його думку, у Білому домі були надто стурбовані можливим стрибком цін на енергоресурси під час передвиборчої кампанії та ухвалили такі обмеження лише під завісу свого правління, щоб створити проблеми для наступної адміністрації.

Нагадаємо, США минулого тижня запровадили агресивні санкції проти нафтової промисловості москви.