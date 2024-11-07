Кандидат Трампа на пост глави Пентагону відмовився від посади – CNN

Сенатор від штату Арканзас Том Коттон відмовився від посади в адміністрації майбутнього президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що Коттон нещодавно заявив команді новообраного президента, що він не хоче працювати в його наступній адміністрації і натомість планує залишитися в Сенаті.

Джерело телеканалу повідомило, що близькі до Трампа люди навіть пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. При цьому кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.

За словами джерела ЗМІ, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" колишнього президента під час роботи в Конгресі.