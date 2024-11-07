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Кандидат Трампа на пост глави Пентагону відмовився від посади – CNN

07 листопада 2024, 17:35
Кандидат Трампа на пост глави Пентагону відмовився від посади – CNN
Фото: afp.com
Коттон хоче балотуватися на пост лідера фракції республіканців у Сенаті
Сенатор від штату Арканзас Том Коттон відмовився від посади в адміністрації майбутнього президента США Дональда Трампа.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Зазначається, що Коттон нещодавно заявив команді новообраного президента, що він не хоче працювати в його наступній адміністрації і натомість планує залишитися в Сенаті.
 
Джерело телеканалу повідомило, що близькі до Трампа люди  навіть пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади у сфері розвідки чи нацбезпеки. При цьому кілька співрозмовників CNN підтвердили, що Коттона розглядали посаду нового глави Пентагону.
 
За словами джерела ЗМІ, Коттон хоче балотуватися на посаду лідера фракції республіканців у Сенаті. Він також запевнив команду Трампа, що планує бути головним "захисником" колишнього президента під час роботи в Конгресі.
 
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