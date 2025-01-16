Кандидат Трампа у міністри фінансів заявив про загрозу катастрофи в економіці США – FT

Кандидат на пост глави Міністерства фінансів США Скотт Бессент попереджає, що країна може зіткнутися з економічною катастрофою. А також історичним зростанням податків.

Сьогодні Бессент проходить слухання в Сенаті, який має затвердити його кандидатуру. За його словами, друга адміністрація Трампа зосередиться на продовженні масштабного скорочення податків для населення і бізнесу. І якщо Конгрес не схвалить його до кінця 2025 року, то на США чекає економічне лихо.

"Це найважливіше економічне питання на сьогоднішній день. Якщо ми не продовжимо дію цих податкових пільг, на нас чекає економічне лихо, і, як завжди, фінансова нестабільність, яка ляже на плечі людей середнього і робітничого класу", - заявив він.

За його словами, у цьому випадку "ми побачимо гігантське підвищення податків для середнього класу".

"Ми побачимо, що податкові пільги на дітей скоротяться вдвічі. Ми побачимо, що відрахування скоротяться вдвічі... Це може призвести до раптової зупинки", - додав він.