Кандидат у президенти Польщі, який зривав український прапор, витер ноги об прапор ЄС

Відеозапис цієї події Браун сам опублікував у соціальних мережах, супроводивши його коментарем: "Тут Польща, а не Брюссель!".

Кандидат у президенти Польщі й депутат Європарламенту Гжегож Браун зірвав прапор Європейського союзу, який виставили в будівлі Міністерства промисловості, і витер об нього ноги.

Браун пішов у міністерство з депутатським запитом щодо "ліквідації польської гірничодобувної промисловості". Однак в одну мить він підійшов до прапора ЄС і зняв його. Відео власних дій, яке Браун опублікував у своїх соцмережах, він підписав так: "Це Польща, а не Брюссель!".

Коли він хотів вийти з будівлі разом із прапором ЄС, працівники міністерства просили його залишити стяг. У відповідь він казав: "Дитино, змилуйся над собою. Як тобі не соромно? Люди, бійтеся Бога".