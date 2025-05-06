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Кандидат у президенти Польщі, який зривав український прапор, витер ноги об прапор ЄС

06 травня 2025, 16:53
Кандидат у президенти Польщі, який зривав український прапор, витер ноги об прапор ЄС
Фото: з відкритих джерел
Відеозапис цієї події Браун сам опублікував у соціальних мережах, супроводивши його коментарем: "Тут Польща, а не Брюссель!".
Кандидат у президенти Польщі й депутат Європарламенту Гжегож Браун зірвав прапор Європейського союзу, який виставили в будівлі Міністерства промисловості, і витер об нього ноги.
 
Про це пишуть Polsat News та RMF24.
 
Браун пішов у міністерство з депутатським запитом щодо "ліквідації польської гірничодобувної промисловості". Однак в одну мить він підійшов до прапора ЄС і зняв його. Відео власних дій, яке Браун опублікував у своїх соцмережах, він підписав так: "Це Польща, а не Брюссель!".
 
Коли він хотів вийти з будівлі разом із прапором ЄС, працівники міністерства просили його залишити стяг. У відповідь він казав: "Дитино, змилуйся над собою. Як тобі не соромно? Люди, бійтеся Бога".
 
Зрештою польський політик кинув прапор на землю й витер об нього ноги. При цьому він говорив, що "відновлює нормальний стан", адже такої країни, як ЄС, не існує, а тому, його символи нібито не перебувають під правовим захистом. При цьому він назвав ЄС "ворожою нам організацією".
 
Пізніше також з’явилося відео, на якому Браун підпалює прапор ЄС перед меморіалом на шахті "Вуєк".

 

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