Кандидат в прем’єри Британії зізнався, що вживав кокаїн, коли був журналістом

"Тоді я був молодим журналістом. Це була помилка"

Кандидат на пост прем’єр-міністра Великої Британії, міністр навколишнього середовища Майкл Гоув зізнався, що 20 років тому кілька разів вживав кокаїн. При цьому він упевнений, що це не має "дискваліфікувати" його з кандидатури в прем’єри замість Терези Мей.

"Я вживав наркотики кілька разів на заходах понад 20 років тому. Тоді я був молодим журналістом. Це була помилка. Я дивлюся назад, і я думаю, що мені б не хотілося цього знову", – зазначив Гоув, повідомляє Daily Mail.

Гоув додав, що у молодості не думав, що піде в політику.

Видання зазначає, що раніше ще один кандидат на пост прем'єра Британії Борис Джонсон напередодні виборів мера Лондона в 2008-му визнав, що вживав кокаїн.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Тереза Мей офіційно оголосила, що піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня, а згодом і з посади глави уряду. Мей вже офіційно покинула посаду голови Консервативної партії Великої Британії. Відставка Мей напряму пов'язана із процесом виходу Британії з Європейського Союзу.

23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.

Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня 2019 року.