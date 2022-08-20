Каноїстки з України вдруге стали чемпіонками Європи

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова вдруге поспіль стали чемпіонками Європи у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Лузан та Четверікова підходили до змагань у статусі віцечемпіонок світу та чинних чемпіонок Європи – у 2021 році саме українки вибороли "золото".

У фіналі Євро головними конкурентками Лузан та Четверіковою за "золото" були срібні призерки чемпіонату Європи-2021 німкені Ліза Ян та Софі Кох, а також бронзові медалістки ЧС-2022 Джада Брагато і Б'янка Надь з Угорщини.

Лузан та Четверікова змогли захистити звання чемпіонок Європи, хоча на першій половині дистанції їхня перевага над екіпажем німкень була мінімальною.

Чемпіонат Європи з веслування. Каное-двійки (500 м, жінки):

Україна - 1:57.672 хв

Угорщина - 1:58.924 хв

Польща - 1:59.572 хв

Раніше повідомлялось, що українська спортсменка виграла золото та показала найкращий результат сезону на чемпіонаті Європи 2022.