Каноїстки з України вдруге стали чемпіонками Європи
Про це повідомляє "Суспільне".
Лузан та Четверікова підходили до змагань у статусі віцечемпіонок світу та чинних чемпіонок Європи – у 2021 році саме українки вибороли "золото".
У фіналі Євро головними конкурентками Лузан та Четверіковою за "золото" були срібні призерки чемпіонату Європи-2021 німкені Ліза Ян та Софі Кох, а також бронзові медалістки ЧС-2022 Джада Брагато і Б'янка Надь з Угорщини.
Лузан та Четверікова змогли захистити звання чемпіонок Європи, хоча на першій половині дистанції їхня перевага над екіпажем німкень була мінімальною.
Чемпіонат Європи з веслування. Каное-двійки (500 м, жінки):
- Україна - 1:57.672 хв
- Угорщина - 1:58.924 хв
- Польща - 1:59.572 хв
Раніше повідомлялось, що українська спортсменка виграла золото та показала найкращий результат сезону на чемпіонаті Європи 2022.
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