ПОЛІТИКА НОВИНИКанцлер Австрії Себастьян Курц провів телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канцлер Австрії поговорив із Зеленським, обіцяє підтримку реформ і боротьби з корупцією
"Ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією"
Володимир Зеленський
"Сьогодні була дружня телефонна розмова з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії та ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією" - написав Курц у Twitter, повідомляє Європейська правда.
Він також наголосив на необхідності досягти прогресу в імплементації Мінських угод, з повною повагою до територіальної цілісності і суверенітету України.
Нагадаємо, що раніше представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили у Брюсселі його програму щодо зовнішньої політики на найближчий час.
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