Канцлер Австрії поговорив із Зеленським, обіцяє підтримку реформ і боротьби з корупцією

"Ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією"

Канцлер Австрії Себастьян Курц провів телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні була дружня телефонна розмова з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії та ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією" - написав Курц у Twitter, повідомляє Європейська правда.

Він також наголосив на необхідності досягти прогресу в імплементації Мінських угод, з повною повагою до територіальної цілісності і суверенітету України.

Нагадаємо, що раніше представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили у Брюсселі його програму щодо зовнішньої політики на найближчий час.