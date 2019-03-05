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Канцлер Австрії поговорив із Зеленським, обіцяє підтримку реформ і боротьби з корупцією

"Ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією"
Канцлер Австрії Себастьян Курц провів телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським.
Канцлер Австрії поговорив із Зеленським, обіцяє підтримку реформ і боротьби з корупцією Володимир Зеленський

"Сьогодні була дружня телефонна розмова з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії та ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи та боротьбу з корупцією" - написав Курц у Twitter, повідомляє Європейська правда.

Він також наголосив на необхідності досягти прогресу в імплементації Мінських угод, з повною повагою до територіальної цілісності і суверенітету України. 

Нагадаємо, що раніше представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили у Брюсселі його програму щодо зовнішньої політики на найближчий час.

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03 05 2019 19:37
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