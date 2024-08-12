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ПОЛІТИКА

Канцлер Австрії закликав до деескалації та переговорів після інциденту на Запорізькій АЕС

12 серпня 2024, 12:05
Канцлер Австрії закликав до деескалації та переговорів після інциденту на Запорізькій АЕС
"Атаки на об'єкти ядерної інфраструктури є надзвичайно небезпечними та призводять до ескалації ситуації".

Канцлер Австрії Карл Негаммер на тлі інциденту з пожежею на Запорізькій АЕС закликав до деескалації та проведення переговорів.

Про це Негаммер написав у соцмережі Х (Twitter).

Негаммер коментував повідомлення МАГАТЕ, де заявили, що отримали повідомлення від окупаційної адміністрації ЗАЕС про "ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень".

"Атаки на об'єкти ядерної інфраструктури є надзвичайно небезпечними та призводять до ескалації ситуації. Сьогоднішній інцидент на Запорізькій атомній електростанції підкреслює важливу роль МАГАТЕ та необхідність продовження діалогу, розпочатого на мирному саміті в Бюргенштоці. Деескалація та переговори необхідні", – заявив Негаммер.

Напередодні, 11 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська влаштували пожежу на території окупованої ЗАЕС.

На ймовірну провокацію з боку окупантів відреагували і в МАГАТЕ. Там зазначили, що їхні співробітники стали свідками сильного диму на північній частині ЗАЕС, кому нібито передували багаторазові вибухи.

В "Енергоатомі" прокоментували вчорашню пожежу на території Запорізької АЕС, яку вже вдалося загасити, пояснивши, що вся справа у недбалості російських окупантів. 

В "Енергоатомі" нагадали, що окупанти використовують споруди станції, зокрема й градирні, як військові об'єкти. Там вони зберігають техніку, зброю, вибухівку та амуніцію, а в машзалах — військові автівки. Через це у виробничих приміщеннях значно збільшуються ризики виникнення пожеж. 

"Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС, — попереджають у повідомленні. — Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії". 

АвстріяЗАЕСросія окупанти

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