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Канцлер ФРН Шольц зробив перший крок до виборів – подав заяву про вотум довіри

11 грудня 2024, 21:33
Канцлер ФРН Шольц зробив перший крок до виборів – подав заяву про вотум довіри
Олаф Шольц
У Бундестазі 16 грудня відбудеться голосування за вотум довіри уряду

Німецький канцлер Олаф Шольц офіційно подав запит на вотум довіри до Бундестагу.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, голосування відбудеться 16 грудня. Канцлер додав, що перед цим хоче виступити із заявою.
 
Після відставки міністра фінансів Крістіана Лінднера і розпаду керівної коаліції Шольц очолив уряд Соціал-демократичної партії Німеччини та "Зелених", які не мають більшості в Бундестазі, пише Spiegel. Тому, ймовірно, парламент не висловить йому вотуму довіри. Керівництво "Зелених" пропонує своїм депутатам утриматися від голосування 16 грудня, щоб уможливити нові вибори.
 
Шольц пояснить колегам причини вотуму довіри під час виступу в Бундестазі. Після цього близько 90 хвилин триватимуть дебати. Очікується, що після них парламент влаштує поіменне голосування. Отже, жоден законотворець не зможе анонімно висловитися за або проти канцлера.
 
Раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу ARD заявляв про те, що поставить на розгляд питання проведення вотуму довіри уряду до Різдва, яке у ФРН відзначається 25 і 26 грудня.
Олаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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