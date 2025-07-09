Канцлер Німеччини очікує торговельну угоду між ЄС і США вже найближчими днями

Мерц висловив обережний оптимізм щодо укладення торговельної угоди.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив обережний оптимізм щодо укладення торговельної угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами вже в найближчі дні.

Про це пише Politico.

"Я обережно оптимістичний у тому, що нам вдасться досягти угоди зі США протягом кількох днів, щонайпізніше — до кінця місяця", — заявив Мерц у середу під час виступу в Бундестазі.

За його словами, він підтримує тісні контакти з американською адміністрацією, президентом США та Європейською комісією. "Наша мета, — наголосив канцлер, — якнайшвидше домовитися про взаємну торгівлю між США та ЄС з найнижчими можливими тарифами".

На Мерца чиниться серйозний тиск з боку німецької промисловості, зокрема автовиробників, які вимагають від ЄС швидкого укладення угоди на тлі шкоди, яку експортно-орієнтованій економіці Німеччини завдають секторальні тарифи, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Зараз США стягують 25% мита на автомобілі та 50% — на сталь і алюміній.

"На кону — дуже багато", — сказав Мерц. "Йдеться про робочі місця. Йдеться про добробут нашої країни".

Попри заклики діяти оперативно, Мерц наголосив, що Німеччина "нічого не досягне", якщо спробує діяти самостійно, підкресливши важливість єдності всіх 27 країн-членів ЄС.

За інформацією Politico., США запропонували ЄС компромісну угоду, що передбачає збереження базового тарифу у 10% на всі європейські товари, з винятками для чутливих галузей — таких як авіація та алкогольна продукція.

Президент Трамп заявив у вівторок, що може вже за два дні надіслати Євросоюзу офіційного листа з підтвердженням угоди. Водночас він переніс крайній термін повернення до ширших тарифів на 1 серпня, якщо домовленості не буде досягнуто.