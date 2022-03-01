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Канцлер Німеччини планує зустріч з Путіним у січні – ЗМІ

Підготовкою зустрічі вже займається радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вже в січні зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним.
Канцлер Німеччини планує зустріч з Путіним у січні – ЗМІ Фото: ria.ru
Про це повідомила газета Bild з посиланням на неназвані джерела, передає "Європейська правда".
 
Як зазначається, Шольц прагне "нового старту" у відносинах з Москвою.
 
Повідомляється, що підготовкою зустрічі вже займається радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер.
 
Канцлер Німеччини прагне зробити Росію "топ пріоритетом" на противагу коаліційним партнерам із "Зелених".
 
Зокрема, міністр закордонних справ Анналена Бербок хотіла б більш пильної уваги до Кремля, особливо в контексті прав людини та України. Міністр економіки Роберт Габек не тільки критично ставиться до газопроводу "Північний потік-2", він також готовий підтримати жорсткі санкції проти Росії.
 
Після вступу на посаду Шольц наголошував на необхідності діалогу з Росією щодо нарощування її військової потужності на українському кордоні, одночасно приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви. Наприкінці грудня він провів першу телефонну розмову з Путіним.
 
Нагадаємо, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер і російський переговорник по Україні Дмітрій Козак домовилися зустрітися.
 
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03 01 2022 12:18
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