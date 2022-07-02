Канцлер Німеччини відповів на критику щодо відмови постачати зброю Україні
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Washington Post.
Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом у понеділок у Білому домі та, як очікується, обговорить ситуацію з нарощуванням російських військ поблизу України.
Відповідаючи на критику щодо того, що Німеччина не надала Україні достатньої підтримки, Шольц сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".
Він заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років.
За його словами, Німеччина дотримується жорстких критеріїв щодо експорту зброї в кризові регіони.
Німеччина відмовилася надавати Україні зброю, тоді як Сполучені Штати та Велика Британія надіслали озброєння.
У своїй коаліційній угоді лівоцентристська СДПН, Зелені та неоліберальні вільні демократи домовилися про обмежувальну політику щодо експорту зброї, яка не дозволяє постачати зброю в кризові регіони.
Нагадаємо, що партія озброєнь з пакета оборонної допомоги, яку Сполучені Штати днями передали Україні, містить ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM).
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