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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини закликав Словаччину не блокувати санкції проти росії та звернувся до Трампа

10 липня 2025, 17:59
Канцлер Німеччини закликав Словаччину не блокувати санкції проти росії та звернувся до Трампа
Wikipedia
Він закликає американців бути на одному боці з Європою.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Словаччину та її прем'єр-міністра Роберта Фіцо відмовитися від блокування 18-го пакету санкцій проти російської федерації.

Як передає The Guardian, це сталося під час його виступу на Конференції з питань відновлення України в Римі. Мерц нагадав, що Україна погодилася на переговори з росією, оскільки віддана досягненню справедливого миру, але москва щодня демонструє бажання продовжувати свою жорстоку війну. 

Канцлер вважає, що політичним обов'язком Європи є посилення тиску на москву, щоб змінити розрахунки кремлівського правителя путіна та посадити його за стіл переговорів:

"Послання досить просте: ми не здамося".

Також німецький канцлер звернувся з прямим посланням до Вашингтона та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він закликає американців бути на одному боці з Європою.

"Ми на одній сторінці, і ми шукаємо стабільного політичного порядку в цьому світі... Залишайтеся з нами, на цьому боці і на цій сторінці нашої спільної історії", - сказав він.

Говорячи про післявоєнне відновлення України, Мерц нагадав, як це відбувалося після Другої світової війни. За його словами, Український фонд розвитку бізнесу створений за зразком аналогічної програми Німеччини після великої війни, а Київ може розраховувати на підтримку міжнародних партнерів.

"Я не хочу робити оманливих історичних порівнянь, але деякі рецепти, які були застосовані тоді, все ще можуть слугувати нам, коли ми зосереджуємося на відновленні України сьогодні", - додав він.

Крім того, політик повідомив про намір підняти оборонно-промислову співпрацю між країнами на вищий рівень, а також підтримав майбутній вступ України в Європейський Союз:

"Щоб бути дуже чіткими в цьому питанні, ми повністю підтримуємо Україну на її шляху до членства в ЄС".

СШАНімеччинавійнаДональд ТрампСловаччинаЄвросоюзРоберт Фіцосанкціі проти росіїФрідріх Мерц

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