Канцлер розкритикував ідею Трампа про отримання доступу до українських цінних металів взамін на допомогу

За його словами, допомога має бути безоплатною.

Німецьткий канцлер Олаф Шольц розкритикував ідею Дональда Трампа про отримання доступу до українських цінних металів як винагороду за військову допомогу США.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті RND.

Шольц різко висловився проти ідеї "послуга за послугу" стосовно допомоги Києву, підкресливши, що така допомога має бути безоплатною.

"Україна зазнає нападу, і ми допомагаємо, не вимагаючи нічого натомість. Це має бути позицією кожного", - заявив Шольц.

Нещодавно канцлер Німеччини вже піддавав критиці вимогу Трампа про доступ до українських цінних металів, назвавши її "дуже егоїстичною".

На початку тижня ми писали, що США можуть продовжувати допомогу Україні в обмін на рідкоземельні метали.