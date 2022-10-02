Капіталізація Facebook знизилась до 600 мільярдів доларів
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на CNBC.
Акції компанії впали на 2,1% - ринкова капіталізація досяга 599,32 млрд доларів.
Згодом акції зросли на 2%, а капіталізація становить 611 млрд дол.
Як пояснює видання, капіталізація в 600 млрд доларів - мінімальний поріг в антимонопольному законопроєкті, що розробляється в США.
Документ передбачає заборону техногігантам віддавати перевагу своїм власним сервісам і дискримінувати інші компанії на своїх платформах.
"Якщо Meta залишиться нижче цього порогу, вона зможе уникнути обмежень, тоді як інші гіганти, як Amazon, Alphabet, Apple і Microsoft, підпадають під дію правил.
Проте може знадобитися досить багато часу, щоб будь-який із законопроєктів став законом, якщо це взагалі станеться. Один із законопроєктів фактично використовує нижчий поріг ринкової капіталізації - 550 мільярдів доларів", - пише CNBC.
Нагадаємо, що материнська компанія Facebook, Meta, на пізніх торгах втратила майже 200 млрд доларів після публікації квартальних результатів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам