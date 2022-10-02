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Капіталізація Facebook знизилась до 600 мільярдів доларів

Капіталізація в 600 млрд доларів - мінімальний поріг в антимонопольному законопроєкті, що розробляється в США
Ринкова капіталізація компанії Meta (раніше - Facebook) впала нижче 600 млрд доларів на закритті торгів уперше з травня 2020 року.
Капіталізація Facebook знизилась до 600 мільярдів доларів Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на CNBC.

Акції компанії впали на 2,1% - ринкова капіталізація досяга 599,32 млрд доларів.

Згодом акції зросли на 2%, а капіталізація становить 611 млрд дол.

Як пояснює видання, капіталізація в 600 млрд доларів - мінімальний поріг в антимонопольному законопроєкті, що розробляється в США.

Документ передбачає заборону техногігантам віддавати перевагу своїм власним сервісам і дискримінувати інші компанії на своїх платформах. 

"Якщо Meta залишиться нижче цього порогу, вона зможе уникнути обмежень, тоді як інші гіганти, як Amazon, Alphabet, Apple і Microsoft, підпадають під дію правил.

Проте може знадобитися досить багато часу, щоб будь-який із законопроєктів став законом, якщо це взагалі станеться. Один із законопроєктів фактично використовує нижчий поріг ринкової капіталізації - 550 мільярдів доларів", - пише CNBC.

Нагадаємо, що материнська компанія Facebook, Meta, на пізніх торгах втратила майже 200 млрд доларів після публікації квартальних результатів

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10 02 2022 10:54
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