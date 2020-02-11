Карантин не потребує переведення учнів на дистанційну форму, можна реалізовувати змішане навчання

У міністерстві наголошують, що при дистанційному навчанні проводити всі уроки синхронно, тобто онлайн, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom, не потрібно.

Карантин та інші надзвичайні обставини, які тимчасово унеможливлюють відвідування навчальних закладів, не потребують переведення учнів на дистанційну форму, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

"Карантин та інші надзвичайні обставини, що тимчасово унеможливлюють відвідування закладів освіти, не потребують переведення учнів на дистанційну форму (і відповідного збору заяв від батьків). За рішенням педради освітній процес продовжується з використанням технологій дистанційного навчання на денній або іншій формі здобуття освіти, на яку учнів зараховано. Саме у такий спосіб може бути реалізовано "змішане навчання", - йдеться у листі-роз'ясненні Міносвіти щодо застосування нового Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Наголошується також, що особливої уваги потребують питання організації дистанційного навчання для осіб із особливими освітніми потребами (їм потрібна підтримка з боку асистента вчителя та/або асистента учня), а також учнів, які не мають доступу до інтернету або технічних засобів навчання (для них варто використовувати доступні засоби комунікації).

Крім того, під час дистанційного навчання зміст освіти та кількість годин для його опанування не скорочується, а реалізується в синхронному та асинхронному режимах (із урахуванням необхідності запобігання погіршенню здоров’я учнів і вчителів, а також технічних можливостей для синхронної взаємодії).

У міністерстві наголошують, що при дистанційному навчанні проводити всі уроки синхронно, тобто онлайн, із використанням відеоінструментів Skype, Zoom, не потрібно.

Зазначається, що вчителі мають обов'язково приділяти увагу вправам для очей і постави учнів.

Крім того, у відомстві повідомляють, що поточне і тематичне оцінювання результатів навчання учнів проводиться дистанційно, але кількість робіт, які виконують учні для такої оцінки (з фіксацією оцінки у класному журналі) не має бути надмірною і викликати перевантаження учнів.

"Якщо з будь-яких причин (незалежно від карантину) батьки ухвалюють свідоме рішення про навчання дитини дистанційно на постійній основі (протягом навчального року), необхідно звернутися до закладу освіти, який надає послуги саме за дистанційною формою здобуття освіти. Такий заклад освіти може бути будь-якої форми власності (державної, комунальної, приватної). Але він повинен мати системотехнічне забезпечення для організації саме дистанційної форми здобуття освіти - комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні освітні ресурси тощо", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві вважають, що загалом дистанційне навчання розширює можливості здобуття освіти дітьми, які не можуть відвідувати заклади освіти з різних причин (стан здоров’я, систематичне заняття спортом, проживання на неконтрольованій території, перебування за кордоном тощо), а також забезпечує неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин.

Нагадаємо, що діти не є критичною ланкою в поширенні COVID-19