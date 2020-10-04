Карантинне ханамі: у Вінниці зацвіли сакури

Попри карантинні обмеження для людей через пандемію коронавірусу природа свого життя не стримує. Зокрема, у Вінниці почали квітнути сакури.

Фото: facebook.com

Поки дозволити собі мандрівку не можна, пропонуємо здійснити візуальну "подорож" завдяки світлинам фотокореспондента Укрінформу На вінницькій вулиці Порика висаджено цілу алею японських вишень – близько 30 дерев. Квітнуть вони і на проспекті Космонавтів. Сакури у Вінниці масово з’явилися нещодавно, однак уже радують містян. Ті зупиняються біля дерев, аби зробити фото чи зняти відео. Однак у цій справі сьогодні важливо не забувати про вимоги карантину, зокрема, соціальне дистанціювання. Фото: Олександр Лапін, Укрінформ Читайте також: Де займатися спортом під час карантину

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