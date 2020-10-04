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Карантинне ханамі: у Вінниці зацвіли сакури

Попри карантинні обмеження для людей через пандемію коронавірусу природа свого життя не стримує. Зокрема, у Вінниці почали квітнути сакури.
Карантинне ханамі: у Вінниці зацвіли сакури Фото: facebook.com
Поки дозволити собі мандрівку не можна, пропонуємо здійснити візуальну "подорож" завдяки світлинам фотокореспондента Укрінформу.
На вінницькій вулиці Порика висаджено цілу алею японських вишень – близько 30 дерев. Квітнуть вони і на проспекті Космонавтів.
Сакури у Вінниці масово з’явилися нещодавно, однак уже радують містян. Ті зупиняються біля дерев, аби зробити фото чи зняти відео. Однак у цій справі сьогодні важливо не забувати про вимоги карантину, зокрема, соціальне дистанціювання.
Фото: Олександр Лапін, Укрінформ
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10 04 2020 14:52
ТЕГИ: Вінниця
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