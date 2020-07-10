Катастрофа Ан-26: комісія встановила грубі порушення в організації та виконанні польотів
Про це повідомив голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи, віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, повідомляє "Громадське".
За його словами, це вдалося встановити завдяки розшифруванню бортових самописців.
"Повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по"ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна", - зазначив Уруський.
Також він додав, що комісія продовжує свою роботу, а Міністерство оборони України має завершити власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Орієнтовно 15 жовтня очікується початок виплат компенсацій сім’ям загиблих, зазначив Уруський.
Нагадаємо, що 6 жовтня у Харкові відбулася церемонія прощання з жертвами катастрофи Ан-26
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