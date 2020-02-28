Кав'ярні Starbucks у Китаї відновлюють роботу на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом

"На тлі зниження кількості нових хворих у Китаї ми бачимо ранні ознаки відновлення ситуації в регіоні"

Головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон сказав, що на сьогодні на другому за величиною для компанії ринку функціонують 85% її кав'ярень, пов'язавши це з поліпшенням обстановки в Китаї.

Американська Starbucks Corp., що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, повідомила про відновлення роботи сотень своїх точок у Китаї, закритих раніше у зв'язку зі спалахом коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон сказав, що на сьогодні на другому за величиною для компанії ринку функціонують 85% її кав'ярень, пов'язавши це з поліпшенням обстановки в Китаї. Кількість нових випадків зараження в КНР знижується останніми днями, тоді як поширення епідемії в інших країнах набуває обертів.

За минулу добу в Китаї було виявлено 327 нових хворих, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР. Це найнижчий показник з 23 січня.

"На тлі зниження кількості нових хворих у Китаї ми бачимо ранні ознаки відновлення ситуації в регіоні", - написав Джонсон у листі, на який посилається The Wall Street Journal.

Starbucks минулого місяця повідомила про закриття більше ніж половини з близько 4,29 тис. своїх кав'ярень у Китаї у відповідь на спалах коронавірусу. Наразі закритими залишаються близько 640 кав'ярень.

Раніше компанія попередила, що закриття кав'ярень негативно позначиться на результатах за другий фінансовий квартал і весь поточний фінрік.

Нагадаємо, що Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю