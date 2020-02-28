Кав'ярні Starbucks у Китаї відновлюють роботу на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом
Американська Starbucks Corp., що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, повідомила про відновлення роботи сотень своїх точок у Китаї, закритих раніше у зв'язку зі спалахом коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон сказав, що на сьогодні на другому за величиною для компанії ринку функціонують 85% її кав'ярень, пов'язавши це з поліпшенням обстановки в Китаї. Кількість нових випадків зараження в КНР знижується останніми днями, тоді як поширення епідемії в інших країнах набуває обертів.
За минулу добу в Китаї було виявлено 327 нових хворих, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР. Це найнижчий показник з 23 січня.
"На тлі зниження кількості нових хворих у Китаї ми бачимо ранні ознаки відновлення ситуації в регіоні", - написав Джонсон у листі, на який посилається The Wall Street Journal.
Starbucks минулого місяця повідомила про закриття більше ніж половини з близько 4,29 тис. своїх кав'ярень у Китаї у відповідь на спалах коронавірусу. Наразі закритими залишаються близько 640 кав'ярень.
Раніше компанія попередила, що закриття кав'ярень негативно позначиться на результатах за другий фінансовий квартал і весь поточний фінрік.
Нагадаємо, що Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?