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ПОЛІТИКА

Кая Каллас закликає ЄС використати заморожені російські активи для відновлення України

12 листопада 2024, 16:46
Кая Каллас закликає ЄС використати заморожені російські активи для відновлення України
Каллас Естонія
Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, призначена на посаду верховного представника ЄС, заявила, що державам-членам слід відмовитися від сумнівів щодо прямого вилучення активів, пославшись на "законні претензії" Києва на ці кошти після нападу з боку росії.

Європейський Союз має прямо використати 300 млрд доларів заморожених російських активів на фінансування відновлення постраждалої від війни України.

Про це заявила кандидат на найвищу зовнішньополітичну посаду ЄС Кая Каллас, повідомляє Bloomberg.

Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, призначена на посаду верховного представника ЄС, заявила, що державам-членам слід відмовитися від сумнівів щодо прямого вилучення активів, пославшись на "законні претензії" Києва на ці кошти після нападу з боку росії.

"Я не використовуватиму слово "конфіскація", тому що це насправді використання активів законним чином", - заявила Каллас депутатам Європейського парламенту на слуханнях щодо затвердження у Брюсселі у вівторок.

Її кандидатура має бути схвалена Європарламентом, перш ніж вона змінить Жозепа Борреля.

"Ми визнаємо, що росія має законні претензії до нас, тому що у нас є їхні активи. Але Україна також має законні претензії до росії, тому що вони щодня знищують Україну", - заявила Каллас.

Вона дала зрозуміти, що росія може мати можливість "вимагати назад" активи в рамках врегулювання, але додала: "Враховуючи те, що відбувається, я сумніваюся, що щось залишилося".

Платникам податків, які не хочуть, щоб держави-члени ЄС платили за відновлення України, Каллас заявила: "Ми не повинні цього робити. Ті, хто руйнує Україну, заплатять за це".

Каллас заявила, що ініціативу Естонії щодо забезпечення спрямування 0,25% її валового внутрішнього продукту Україні має бути прийнято іншими державами-членами.

Вона також заявила, що санкції ЄС проти росії не повинні продовжуватися кожні шість місяців і мають стати безстроковими доти, доки 27 держав-членів не вирішать їх скасувати. "Було краще, якби все було навпаки", - сказала Каллас.

Кая Калласросійські активипідтримка України

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