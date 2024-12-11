Кая Каллас закликала Трампа зайняти жорстку позицію щодо росії для стримування Китаю

Каллас зазначила, що Китай "вчиться у росії".

Нова очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що обраний президент США Дональд Трамп має зайняти "яструбину позицію" щодо росії, якщо він хоче здійснювати реальний вплив на Китай.

Заяву топдипломатки ЄС наводить Politico.

Каллас зазначила, що Китай "вчиться у росії". Вона також наполягає на тому, що захист України від Кремля стане сильним сигналом для Пекіна.

"Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, вам потрібно бути дуже сильними щодо росії. Якщо ви дійсно тверді і не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн", – додала вона, натякаючи на те, що підтримка Заходом Києва змусить Китай двічі подумати щодо вторгнення на Тайвань.

Вона додала, що росія юридично має "законну претензію" на активи, вилучені Заходом після вторгнення в Україну на початку 2022 року, але сказала, що блок повинен використовувати заморожені гроші для реконструкції України, перш ніж повернути все, що залишилося.

"Але я сумніваюся, що щось залишилося", - додала вона.

Нагадаємо, міністерство фінансів США у вівторок, 10 грудня, оголосило про виділення кредиту для України на суму 20 мільярдів доларів шляхом заморожених активів рф.